اليوم السابع
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مساعد وزير الداخلية السابق يشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على حملة مواجهة تعاطى المخدرات

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 08:32 م
مساعد وزير الداخلية السابق يشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على حملة مواجهة تعاطى المخدرات حملة مواجهة تعاطى المخدرات
ماجد تمراز

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قال اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا، إن مكافحة المخدرات يتم العمل عليها في محورين رئيسيين، أولهما يعتمد على حملات التوعية بمخاطر المخدرات، متوجها بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المبادرة التي أطلقتها من أجل التوعية بمخاطر المخدرات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "جميع المسلسلات التي أنتجتها الشركة في الفترة الأخيرة، حملت رسائل توعية بمخاطر المخدرات والإدمان، ونتمنى أن تحذو جميع المنصات الإعلامية حذو الشركة المتحدة في تقديمها تلك الرسائل الهامة".

وقال: "ولابد من تفعيل أدوار المسجد والكنيسة والمدارس والجامعات، جميعها لها أدوار هامة في التوعية، كما أن الأسرة لها دور كبير في ذلك، ونوجه الشكر لصندوق مكافحة الإدمان لأنهم يقومون بدورهم التوعوي على الوجه الأكمل".


الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وزارة الداخلية

المتحدة للخدمات الإعلامية

أخلاقتنا الجميلة

حملة لمواجهة تعاطى المخدرات



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