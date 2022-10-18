مركز "سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية فى 4 محافظات يمنية

أ.ش.أ

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، مساعدات غذائية للنازحين في 4 محافظات يمنية.

وأفاد المركز حسبما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الثلاثاء، بأنه "تم توزيع السلال الغذائية إلى آلاف من الأسر المتضررة من نازحي محافظات الجوف وحجة وشبوة ومأرب؛ بهدف سد حاجة الأسر النازحة والفقيرة في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يشهدها اليمن".

وأكد أن ذلك يأتي ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في عدة محافظات يمنية.