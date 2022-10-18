اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:34 م
أكرم القصاص
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مركز "سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية فى 4 محافظات يمنية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:20 م
مركز "سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات غذائية فى 4 محافظات يمنية اليمن - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، مساعدات غذائية للنازحين في 4 محافظات يمنية.
 
وأفاد المركز حسبما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الثلاثاء، بأنه "تم توزيع السلال الغذائية إلى آلاف من الأسر المتضررة من نازحي محافظات الجوف وحجة وشبوة ومأرب؛ بهدف سد حاجة الأسر النازحة والفقيرة في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يشهدها اليمن".
 
وأكد أن ذلك يأتي ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في عدة محافظات يمنية.

اليمن

مأرب

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مركز الملك سلمان للإغاثة



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