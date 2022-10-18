مدينة الزينية بالأقصر تواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ20 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا السياق، يقول العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى بأعمال إزالة لتعدى في المهد بمشاركة الجمعية الزراعية بالمدامود قبلى، عبارة عن إزالة لأسوار مقامة علي أرض زراعية، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بإزالة تعدي علي مساحة 180 متر تعدي بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على أرض أملاك الدولة، وحالة تعدي على خط التنظيم بالعشي، وتم تحرير محضر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تمت الأعمال تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وفى سياق آخر تم رفع الإحداثيات الخاصة بمحطة نجع الشاعر بالمدامود قبلى بمعرفة إدارة الشبكات المحافظة تمهيداً لبدء تنفيذ العمل بها.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي استمرت في خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك بإزالة 604 حالة تعدى على أملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوقها وممتلكاتها.