مدارس شمال سيناء تتنافس بأفكار إبداعية فى تنفيذ مبادرة اتحضر للأخضر.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدارس شمال سيناء منافسات فيما بينها، لتنفيذ أحدث الأفكار الإبداعية الجديدة من نوعها لمبادرة "اتحضر للأخضر"، بنشر ثقافة الزراعة والتشجير، وإطلاق برامج تثقيفية وكتابة العبارات التوضيحية ورسم لوحات فنية.

وأعلنت مدرسة الشهيد طارق إسماعيل بالعريش، عن قيام طلبتها بتنسيق حديقة المدرسة، وإعادة زراعتها واضافة انواع جديدة من الأشجار تحمل بصمات كل طالب فيها.

وفى مدرسة الشهيد طيار جميل وهبى بالعريش، قامت معلمات الدراسات الاجتماعية برسم لوحة معالم طبيعية بالألوان والجير والرمل الأصفر والزرع الأخضر تظهر معالم مصر وبحارها، وتبين اللوحة طبيعة كل مكان بشكل توضيحى.

وبدورهن تسابقن الطالبات بمدرسة أسماء بنت أبى بكر الإعدادية بالعريش فى زراعة اشجار أهدته اليهن معلماتهن فى حديقة المدرسة، وتمكن المعلم أحمد المطرى بمدرسة آل ذكرى للتعليم الاساسى من رسم جدارية على حوائط المدرسة تحمل عبارة " اتحضر للأخضر"، مع عبارات تحفيزية للطلاب لدعوتهم للحفاظ على الطبيعة والجمال من حولهم.

وسبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر"، بكافة مدارس المحافظة بإدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.



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لوحات-تعريفية