محافظ جنوب سيناء يناقش خطط توفير المياه بشرم الشيخ ضمن استعدادات قمة المناخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً شاملاً لمناقشة خطط دعم وتوفير مياه الشرب بمدينة شرم الشيخ علي مدار اليوم، وتوفير المياه اللازمة لري المساحات الخضراء بعد زيادتها ضمن استعدادات مؤتمر المناخ.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، ومستشاري المحافظ، ومدير مركز العمليات بالمحافظة، ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة، ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وممثلي شركات إنتاج المياه القطاع الخاص، وممثلي شركات توزيع المياه القطاع الخاص ، وممثلي الشركات القائمة بأعمال الزراعات واللاند سكيب، والمعنيين.

واستمع المحافظ لجميع المقترحات والعقبات التي قد تواجه خطط تأمين شرم الشيخ بالمياه حيث تم حل جميع المعوقات.

وشدد المحافظ علي فتح مراكز العمليات والمتابعة المستمرة علي مدار ال24 ساعة، لضمان استمرار الدعم المائي .























