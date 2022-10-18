محافظ جنوب سيناء: مصر قادرة على استضافة مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مصر ليست أقل من باقى دول العالم، من أجل أن تستضيف مؤتمر دولى بهذا الحجم مثل قمة المناخ الـ27، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وقال محافظ جنوب سيناء، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، إن هناك 100 فندق أصبح لديه إنترنت فائق السرعة ، وأصبح هناك بنية أساسية رائعة، وسيتم استكمال دخول الإنترنت لباقى فنادق المدينة خلال الأيام المقبلة.

وتابع محافظ جنوب سيناء: معظم الفنادق تم حجزها ، ولدينا سيارات غاز وسيارات كهرباء، موضحا أن وزارة النقل أنشأت محطة شحن كهرباء .

وتنعقد قمة المناخ التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل، وتتجه أنظار العالم نحو القارة الأفريقية التى تعد من أكثر مناطق العالم تضررا من الانبعاثات .