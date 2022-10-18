محافظ الدقهلية: رصف المحور المرورى الجديد على النيل بالمنصورة وإنشاء ممشى

الدقهلية - فريق المحافظات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، صباح اليوم الثلاثاء اجتماعًا بوفد وزارة النقل لاستعراض التصميمات النهائية لمشروع المحور المرورى الجديد على النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة ابتدأ من مكتبة مصر العامة على النيل وحتى قولنجيل.

جاء ذلك بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسه سلوى صالح مدير الإدارة المركزية للطرق بالزقازيق، والدكتور محمد شلبى والدكتور أحمد المحمدى استشارى هيئة الطرق وممثلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق والمنفذة للمشروع، والمهندس أيمن سميح مدير هيئة الطرق بالدقهلية، والمهندسة منى الساعى مدير متابعة المشروعات بالمحافظة.

وأشار "المحافظ" إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة التربة الزلطية وتجهيز الفرمه تمهيدًا للبدأ فى مراحل أعمال الرصف موجهًا بتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع فى المواعيد المحددة.

ووجه "مختار" بسرعة البدء فى قطاع التدبيش لتثبيت جسر الممشى من ناحية النيل، مع الحفاظ على الأشجار التى لا تعوق تنفيذ المشروع وعدم قطعها وتهذيبها وتجميلها لتضفى روح الطبيعة الخلابة مع مياه النيل.

كما وجه "المحافظ" بسرعة موافاة الرى وحماية النيل بالرسومات النهائية لاستكمال أعمال التراخيص النهائية استكمالا للمراحل السابقة التى تم السير فيها لاستخراج كافة التراخيص المطلوبة من معهد بحوث حماية النيل.

وأكد "المحافظ" على أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مرورى ترفيهى جديد لأبناء مدينة المنصورة.

وثمن "مختار" دور وزارتى النقل والرى لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المرورى الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذى سيكون متنفس مرورى ترفيهى.

والجدير بالذكر أن المحور المرورى الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة وحتى مقابر قولونجيل بطول 2,100 كيلو متر بعرض 10,5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشى بعرض 3 متر على النيل وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متتاليه بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوى خلف مكتبة مصر لربط المشاية الجديدة بالمشاية القديمة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الإنسان المصرى وتلبية كافة مطالبه واحتياجاته وتنفيذ مشروعات قوميه تخدم المواطنين وخلق محاور مروريه جديده للقضاء على التكدس المرورى داخل المدن، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وفى إطار التنسيق والتعاون بين الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور هانى سويلم وزير الرى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية فى هذا الشأن.