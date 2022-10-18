محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة ثانوى محاضرة نقاشية عن تغيرات المناخ.. فيديو

كتبت – مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو لمشاركة محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، طالبات مدرسة أم الأبطال الثانوية بحي العمرانية، محاضرة نقاشية عن التغيرات المناخية، وذلك على هامش جولته التفقدية اليوم الثلاثاء، لعدد من مدارس أحياء الطالبية والعمرانية، لضمان سريان العام الدراسي الجديد بشكل منضبط بكافة الإدارات التعليمية.

واستمعت طالبات المدرسة لمحاضرة تناولت التغيرات المناخية وتداعياتها وكيفية التعامل معها والحفاظ على البيئة والمجتمع، وذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في نوفمبر المقبل، بهدف إبراز الجهود الوطنية المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وأجرى محافظ الجيزة خلال جولته بالمدرسة، حواراً مفتوحاً مع الطالبات، حثهم فيه على ضرورة الاعتماد على المدرسة في تحصيل المقررات الدراسية والابتعاد عن الدروس الخصوصية والسناتر والمراكز لما لها من أضرار على العملية التعليمية والانتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاح.