محافظ أسوان يسلم 5 كراسى كهربائية متحركة لذوى الهمم

أسوان-صلاح المسن

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم 5 كراسى كهربائية متحركة لذوى الهمم من حالات الشلل الرباعى والتوحد والإعاقة الذهنية والحركية برعاية المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم"، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لرسم الفرحة والبسمة على قلوب الفئات الغير قادرة من هذه الحالات الإنسانية المختلفة .

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، على أن هذه الحالات تقوم بعرض شكواها ومطالبها على المحافظ شخصياً، سواء أثناء اللقاء الجماهيرى الأسبوعى، أو عبر التواصل المباشر بالواتس آب الخاص به، أو خلال الجولات الميدانية.

ولفت المحافظ، إلى أن مبادرة الناس لبعضهم أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً منذ إطلاقها فى مارس 2020 ، لتقديم الدعم اللازم من حيث توفير المستلزمات والأدوية والكراسى المتحركة، بجانب تقديم الدعم المادى والنفسى لأسر ذوى الإحتياجات الخاصة، وذلك تواكباً مع ما تقدمه مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " من محاور عديدة منها التمكين الإقتصادى وتقديم كافة أوجه الرعاية المتنوعة لمحدودى الدخل، بما يساهم فى تحقيق التكافل الإجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والوصول إلى التنمية الشاملة فى كافة المجالات الحياتية .