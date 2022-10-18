محافظة الإسماعيلية تستقبل قافلة العمل المناخى .. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

وصلت محافظة الإسماعيلية قافلة المناخ ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ cop27، وسعي كافة الوزرات والهيئات الحكومية لدعم المبادرات التي تسهم في التوسع للترويج والتوعية فيما يخص أضرار التغيرات المناخية والتي باتت تهدد الكوكب، والدفع نحو التوعية و خلق وعي مجتمعي بخطورة ما يشهده العالم من تغيرات مناخية لها الأثر على كافة مناحي الحياة.

وفي هذا الصدد، أطلقت وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتأكيدًا على تعزيز دور ومشاركة الشباب المصري على المستويين الإقليمي والدولي، "الحملة المصرية للشباب والمناخ "EGYouth4Climate"، من خلال قافلة العمل المناخي والشباب التي تجوب كافة محافظات الجمهورية على مدار شهرين وصولًا إلى مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر.

وبحضور جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة يونيسف جايا ستريجلي رئيس برامج النشء والشباب ولزلي ريد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعزة الدرى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية للتدريب والمشروعات وسامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

وبدأت المراسم بممر شرفي من شباب الكشافة وتفقد لكرفان وزارة البيئة تلاه استعراض فني لفرقة الشباب والرياضة ثم حلقات نقاشية بين الشباب حول قضايا التغيرات المناخية، ثم قاموا ممثلو منظمة الأمم المتحدة والضيوف بزرع عدد عشرين شجرة في المخيم الكشفي بمركز شباب الشيخ زايد.

وتأتى تلك الفعاليات من أجل تثمين جهود الدولة المبذولة للحفاظ على مصادرنا الطبيعية والحد من أخطار التغيرات المناخية.

وتستمر الفعاليات على مدار ثلاث أيام بمحافظة الإسماعيلية، حيث يقام خلال اليوم الأول ندوات وورش عمل، وفي اليوم الثاني تقام ندوة موسعة حول التغيرات المناخية وأفكار وحلول، ويتضمن اليوم الثالث زيارة للغابة الشجرية لسرابيوم والطاقة المتجددة بأبو سلطان.

فيما يهدف اليوم الموضوعي للشباب إلى تنظيم منصة مشتركة بين الأجيال للتفاعل المباشر بين صانعي السياسات والممارسين الشباب الذي يعد فرصة لعرض قصص نجاح العمل الشبابي.