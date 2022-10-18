اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:19 م
أكرم القصاص
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محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مزايدات علنية ..اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:55 م
محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مزايدات علنية ..اعرف التفاصيل محافظة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح المزايدات العلنية العامة الأتية:

 جلسة يوم الأثنين 31 /10 /2022

1_ عملية حق استغلال جراج أبي العباس بنطاق حي الجمرك.

-قيمة التأمين المؤقت 150 ألف
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الثلاثاء 1 /11 /2022

2_ عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات الأنفوشي بنطاق حي الجمرك

-قيمة التأمين المؤقت 50 ألف
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الأربعاء 2 /11 /2022

3_ عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات المتحدة بنطاق حي الجمرك

-قيمة التأمين المؤقت 200 ألف
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الخميس 3 /11 /2022

4_ عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات بجوار مول ديزينيا خلف محلات النساجون الشرقيون بالطريق الصحراوى بمحرم بك بنطاق حي وسط.

-قيمة التأمين المؤقت 50 ألف
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

جلسة يوم الأحد 6 /11 / 2022

5_ عملية حق استغلال منفذ شاطىء جليم وبيع الخردوات بنطاق حي شرق

_قيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه


وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.

_رقم تليفون وفاكس/ 034234140

ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط ، يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10 ٪ من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

على ان يكون آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.



 


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