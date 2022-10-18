اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:37 م
أكرم القصاص
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متحدث هيئة الانتخابات التونسية: تلقينا 310 طلبات ترشح للانتخابات حتى الآن

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:00 م
متحدث هيئة الانتخابات التونسية: تلقينا 310 طلبات ترشح للانتخابات حتى الآن الانتخابات التونسية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، اليوم الثلاثاء، عن تلقي 310 طلبات ترشح للانتخابات التشريعية بجميع الولايات منذ فتح باب التقدم للترشح أمس وحتى الآن .


وقال المنصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، إن طلبات الترشح على مستوى الولايات بلغ حتى الآن 310 طلبات، مضيفا أن الهيئات الفرعية للانتخابات بالولايات مستمرة في تلقي طلبات الترشح حتى يوم 24 أكتوبر الجاري.


وأشار المنصري إلى أن عملية تلقي الطلبات تسير بشكل جيد للغاية، ولا توجد أي مشكلات حتى الآن.


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