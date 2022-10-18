اليوم السابع
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متحدثة باسم الحكومة البريطانية تستشهد بحديث نبوى للحفاظ على المناخ

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:48 م
متحدثة باسم الحكومة البريطانية تستشهد بحديث نبوى للحفاظ على المناخ روزى دياز
كتبت: هناء أبو العز

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غردت روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تويتر بحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في إطار  الاستعداد لقمة المناخ cope27 والمنعقدة في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
 
وكتبت روزي “من بين ما وصلنى من تعليقاتكم سابقًا وألهمنى كثيرًا هذا الحديث النبوى: مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ".
روزى دياز
روزى دياز
 
وأضافت روزى أن الحديث الشريف يجعلنا نتأمّل في دورة الحياة وأهميّة أن نهتم بجميع الكائنات الحيّة من حولنا.
 
 
وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ ستنعقد خلال الفترة من 6: 18 نوفمبر المقبل ، وذلك بمشاركة 30 ألف مشترك من 196 دولة حول العالم.

بريطانيا

الشرق الأوس

روزى دياز

قمة المناخ

cope27

زراعة

أحاديث النبى



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