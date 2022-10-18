متحدثة باسم الحكومة البريطانية تستشهد بحديث نبوى للحفاظ على المناخ

كتبت: هناء أبو العز

غردت روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تويتر بحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في إطار الاستعداد لقمة المناخ cope27 والمنعقدة في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

من بين ما وصلني في تعليقاتكم سابقاً وألهمنى كثيراً، هذا الحديث النبوي:"مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ"فهو يجعلنا نتأمّل فى دورة الحياة وأهميّة أن نهتم بجميع الكائنات الحيّة من حولنا #كوكبك_عنوانك pic.twitter.com/RtvsedWZ0K — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) October 17, 2022

وكتبت روزي “من بين ما وصلنى من تعليقاتكم سابقًا وألهمنى كثيرًا هذا الحديث النبوى: مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ".



روزى دياز

وأضافت روزى أن الحديث الشريف يجعلنا نتأمّل في دورة الحياة وأهميّة أن نهتم بجميع الكائنات الحيّة من حولنا.