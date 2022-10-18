مايا مرسى تشهد حفل ختام رحلة تحدى التجديف بنهر النيل بممشى أهل مصر

كتب محمود راغب

شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، حفل ختام فعاليات رحلة تحويشة مع تحدي تجديف نهر النيل بممشى أهل مصر ، بمشاركة مسؤولى وممثلى الجهات الشريكة، وأبطال رياضة التجديف.

وتم تنظيم الرحلة فى إطار برنامج "تحويشة" ضمن المشروع القومى ل تنمية الأسرة المصرية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا ، والبنك الزراعي المصرى، وشملت أهدافها تعظيم الاستفادة بأهمية الرياضة في تمكين السيدات والفتيات بالمحافظات والقري وإبراز الأماكن السياحية الجميلة وربطها بالمشروعات الخضراء الصغيرة ، ونشر أهداف مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي " تحويشة" لدعم سيدات مصر في القري المصرية .

ويقوم بالتجديف أبطال مصر في رياضة التجديف حاتم قنديل و إبراهيم أيوب بمشاركة عددًا من الشباب والشابات بالمحافظات من أعمار مختلفة، وتضمنت نقاط التوقف مناطق بعدد من المحافظات مثل الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، القاهرة، القليوبية، الدقهلية ودمياط.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي البيئي والحفاظ علي نهر النيل، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) والمقرر عقدة في نوفمبر القادم، بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ فعاليات المبادرة في إطار تفعيل مشروع "تحويشة" لتعزيز الشمول المالي للسيدات في القري المصرية .

وبدأ تحدى التجديف من منتصف سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، ويتوقف فى عدد من المحطات بالمحافظات المختلفة لعرض قصص النجاح والأنشطة الخضراء المتناهية الصغر والصغيرة الصديقة للبيئة في القرى الريفية على طول ضفة نهر النيل.

وألقى التحدي الضوء علي عدة أنشطة هادفة على رأسها برنامج "تحويشة" الذي ينفذه المجلس ضمن برنامج الشمول المالي و تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية فى النطاق الجغرافي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالشراكة مع البنك المركزي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا وهو يعد أحد أكبر المشروعات الاقتصادية التنموية التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من خلال تكوين مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، ومنها مجموعات إنتاجية خضراء وذكية. ومن خلال التحدي، تقوم مشرفات وميسرات برنامج "تحويشة" بتوصيل أهداف البرنامج إلى السيدات بالمحافظات.

كما يسعى التحدى إلى إدماج المشروعات الخضراء والدعوة الي زيادة نسبتها بهدف الحفاظ علي البيئة والانتقال العادل من خلال تحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، و أهمية ربطها بالمشروعات الاقتصادية التنموية مثل برنامج "تحويشة" إلى جانب تعزيز العنصر التكنولوجي تماشيًا مع رؤية الدولة فى التحول الرقمي للوصول إلى قرى خضراء وذكية وغير نقدية.

ويعد " تحدي تجديف نهر النيل" أيضاً هو نقطة البداية لتسليط الضوء على أهمية الرياضة لتمكين السيدات والفتيات بالمحافظات والقرى ، بالإضافة إلى إبراز الأماكن السياحية الجميلة علي ضفاف النيل.