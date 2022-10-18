لافروف يقترح تقنين روسيا وجودها الدبلوماسى فى الغرب

كتب أحمد عرفة

اقترح وزير الخارجية الروسى، سيرجى لارفروف، أن تقنن روسيا وجودها الدبلوماسي في الغرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تدمير ثلاث محطات رادار أمريكية مضادة للبطاريات ومنظومة "إس 300 " في منطقة "دونيتسك" شرقي أوكرانيا.

وأشار كوناشينكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم السيطرة على بلدة "جوروبيوفكا" في مقاطعة "خاركوف" وإلحاق هزيمة كبيرة بوحدات اللواء العملية الأول للحرس الوطني الأوكراني.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولات لنقل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه "كراسنوليمانسك"، وتم القضاء على 46 جنديا أوكرانيا.