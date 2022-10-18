كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية قبالة السواحل الغربية الشرقية

كتب عبد الوهاب الجندى

أطلقت كوريا الشمالية، قذائف مدفعية قبالة السواحل الغربية الشرقية، وذلك وفق ما أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء.

والأسبوع الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، إطلاق صاروخي كروز بعيدي المدى، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي عبرها بيونج يانج لاستعراض قدراتها النووية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الزعيم كيم جونج-أون أعرب عن "رضاه البالغ" على هذه التجربة التي أشرف عليها شخصياً من مكان إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أنّهما حلّقا فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر.

هذا وكشفت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها أجرت تدريبات قوة الرد السريع المشتركة مع القوات الخاصة لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، حيث يسعى الحليفان إلى زيادة قوة الردع للتصدي لتطور التهديدات الكورية الشمالية.