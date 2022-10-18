وقال سلاح الجو الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء "إن سول وواشنطن ستجريان تدريبات جوية مشتركة شاملة استعدادا للحرب، في منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية في الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل بمشاركة حوالي 140 طائرة كورية جنوبية من طرز F-35A، وF-15K، وKF-16، وحوالي 100 طائرة أمريكية من طرازي F-35B، وF-16.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات الجوية المشتركة على هذا النطاق الواسع منذ ديسمبر 2017.

وكانت حوالي 260 طائرة عسكرية من البلدين بما في ذلك قاذفة القنابل الاستراتيجية من طراز B-1B، قد شاركت في التدريبات الجوية المشتركة في ديسمبر 2017 بعد قيام كوريا الشمالية بسلسلة من الاستفزازات العسكرية الكبيرة بما في ذلك التجربة النووية السادسة في سبتمبر 2017، وإطلاقها للصاروخ الباليستي العابر للقارات في نوفمبر من نفس العام.



