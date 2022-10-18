اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:45 م
أكرم القصاص
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كندا تعلن عن تمويل إطلاق أقمار صناعية للمساعدة في مراقبة تغير المناخ

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 08:17 م
كندا تعلن عن تمويل إطلاق أقمار صناعية للمساعدة في مراقبة تغير المناخ قمر صناعي
أ ش أ

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أعلنت كندا اليوم الثلاثاء، عن تمويل جديد للمساعدة في إطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية التي ستساعد في مراقبة تغير المناخ والاستجابة له.

وقال وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، إن كندا ستساهم بمبلغ 200 مليون دولار في نظام مراقبة الغلاف الجوي الذي تقوده وكالة ناسا.

وأضاف شامبين إن المهمة متعددة الأقمار الصناعية ستعمل على تحسين التنبؤ بالطقس القاسي، ونمذجة المناخ، ورصد الكوارث.

ومن المقرر أن يتم إطلاق القمرين الصناعيين في عامي 2028 و 2031.

جدير بالذكر أن ثلاث عشرة جامعة كندية تشارك في البرنامج، إلى جانب الحكومة.

 


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