قاضى قضاة فلسطين يشكر مصر على دعم الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية

كتب على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية اليوم، الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال اللقاء وجه الدكتور محمود الهباش، قاضى قضاة فلسطين ، الشكر للدولة المصرية على جهودها في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشيدًا بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف المصرية، كما أشاد بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر"، والذي تمت المشاركة فيه بوفد فلسطيني رفيع المستوى.

وتضمن اللقاء استعراض جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف، مع العمل على نشره عالميًّا، من خلال العديد من إصدارات وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية المختلفة، كما جرى بحث تدريب نخبة من الأئمة والواعظات من دولة فلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية.