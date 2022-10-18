قائد العمليات الروسية الخاصة فى أوكرانيا: الوضع فى مناطق عملياتنا متوتر

كتب أحمد عرفة

قال قائد العمليات الروسية الخاصة فى أوكرانيا، سيرجى سوروفيكين، إن الوضع فى مناطق عملياتنا متوتر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف قائد العمليات الروسية الخاصة فى أوكرانيا: كييف تحشد احتياطاتها على خط المواجهة.

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تدمير ثلاث محطات رادار أمريكية مضادة للبطاريات ومنظومة "إس 300" فى منطقة "دونيتسك" شرقى أوكرانيا.

وأشار كوناشينكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم السيطرة على بلدة "جوروبيوفكا" فى مقاطعة "خاركوف" وإلحاق هزيمة كبيرة بوحدات اللواء الأول للحرس الوطنى الأوكرانى.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولات لنقل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه "كراسنوليمانسك"، وتم القضاء على 46 جنديا أوكرانيا.