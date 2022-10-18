فرص أمطار بالسواحل الشمالية غدا وطقس مائل للحرارة والصغرى بالقاهرة 21

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف أول الليل، مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على الحدود الجنوبية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.