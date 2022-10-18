غدًا .. احتفالية "الثورة الخضراء" فى مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمى، احتفالية يوم البيئة، غدًا الأربعاء، من التاسعة صباحًا إلى الثانية ظهرًا، فى ساحة الحضارات (البلازا).

تأتى احتفالية هذا العام تحت عنوان: "الثورة الخضراء"، وتتيح الاحتفالية للجمهور من جميع الفئات العمرية والخلفيات الثقافية العديد من الأنشطة التفاعلية من خلال ورش العمل والمحاضرات التكميلية المختلفة.

يذكر أن العديد من المؤسسات ذات الصلة قد قاموا بشرح وتقديم الأنشطة، والتجارب، بصورة تفاعلية تسهم فى شرح موضوع الاحتفالية بطريقة مبسطة وشيقة.

تُقام الاحتفالية فى إطار الاستراتيجية التوعوية التى أطلقها مركز القبة السماوية العلمى لنشر الوعى بأهمية الحفاظ على العناصر الاساسية المكونة للبيئة، والتى تسهم فى اتزانها بصورة فعالة فى ظل ما نواجه من تحديات من تغير المناخ وتلوث للبيئة والتوجه إلى موارد أكثر استدامة لمعالجة هذه المشكلة.