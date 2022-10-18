اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عمر بلبع: إقامة المؤتمرات مثل cop27 والمؤتمر الاقتصادي تسهم فى تنشيط السياحة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:00 ص
عمر بلبع: إقامة المؤتمرات مثل cop27 والمؤتمر الاقتصادي تسهم فى تنشيط السياحة عمر بلبع
كتبت : أمانى سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بالرغم من أزمات العالم المتتالية من جائحة كورونا و التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، حفظت مصر مكانتها من الأثار الكارثية المترتبة علي كل ما سبق. 
 
وأكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، علي أهمية إصرار مصر علي إقامة المؤتمرات الهادفة مثل المؤتمر الاقتصادي و مؤتمر cop27 وأيضا مؤتمر الشباب تسهم في النهوض بالسياحة وهي في حد ذاتها قيمة وواجهة عظيمة لمصر علي مستوي العالم أجمع، كما أن الدولة المصرية تنتهج أساليب وخطوات ثابتة وتبادل للرؤي والأفكار للنهوض بالقطاع الاقتصادي . 
 
وأضاف رئيس الشعبة العامة للسيارات، ذلك يتضح في العديد من القرارت التي تساعد علي توطين الصناعة المصرية و تقليل العبء عن كاهل المواطن المصري، ويظهر من خلال القرار الاخير الخاص بالسماح للمغتربين باستيراد سيارة ركوب خاصة للاستعمال الشخصي، للزوج والزوجة والأبناء اكون معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، سيتم استرداده بدون عوائد بعد 5 سنوات.
 
 

اخبار السيارات

استيراد السيارات

المؤتمر الاقتصادي

مؤتمر COP27



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة