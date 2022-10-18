طقس خريفى واستقرار فى حالة الجو بمدن محافظة دمياط.. صور

دمياط معتز الشربيني

شهدت مدن محافظة دمياط استقرارا فى حالة الجو منذ صباح اليوم الثلاثاء، مع سطوع الشمس واختفاء السحب واعتدال درجات الحرارة، وعم طقس خريفى على كافة أنحاء مدن المحافظة مصحوب بدرجات حرارة معتدلة.



وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه كافة الأجهزة المحلية بدمياط رفع درجه الاستعداد لمواجهة أى تقلبات جوية، وكذلك الكوارث والأزمات وسقوط الأمطار.



وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عن جاهزية كافة المعدات والسيارات التابعة لها والتي تستخدم في حالة سقوط الأمطار وتعرض المحافظة للكوارث والأزمات بسبب تقلبات الجو وسقوط الأمطار.



من ناحية أخرى، شهد بوغاز عزبة البرج انتظام فى حركة الصيد منذ صباح اليوم وخروج وعودة مراكب الصيد بشكل طبيعي وكذلك حركة الصيد في بحيرة المنزلة، كما شهد ميناء دمياط انتظام فى حركة وأعمال الشحن والتفريغ على مدار اليوم.



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