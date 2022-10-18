اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:56 م
أكرم القصاص
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طقس خريفى واستقرار فى حالة الجو بمدن محافظة دمياط.. صور

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:35 م
طقس خريفى واستقرار فى حالة الجو بمدن محافظة دمياط.. صور حالة الجو فى دمياط
دمياط معتز الشربيني

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شهدت مدن محافظة دمياط استقرارا فى حالة الجو منذ صباح اليوم الثلاثاء، مع سطوع الشمس واختفاء السحب واعتدال درجات الحرارة، وعم طقس خريفى على كافة أنحاء مدن المحافظة مصحوب بدرجات حرارة معتدلة.

وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه كافة الأجهزة المحلية بدمياط رفع درجه الاستعداد لمواجهة أى تقلبات جوية، وكذلك الكوارث والأزمات وسقوط الأمطار.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عن جاهزية كافة المعدات والسيارات التابعة لها والتي  تستخدم في حالة سقوط الأمطار وتعرض المحافظة للكوارث والأزمات بسبب تقلبات الجو وسقوط الأمطار.

من ناحية أخرى، شهد بوغاز عزبة البرج انتظام فى حركة الصيد منذ صباح اليوم وخروج وعودة مراكب الصيد بشكل طبيعي وكذلك حركة الصيد في بحيرة المنزلة، كما شهد ميناء دمياط انتظام فى حركة وأعمال الشحن والتفريغ على مدار اليوم.

 

جو-خريفي
جو-خريفي

 

حالة-الطقس
حالة-الطقس

 

طقس-دمياط
طقس-دمياط

 

اعتدال-الطقس
اعتدال-الطقس

 

الشمس-مشرقة
الشمس-مشرقة

 


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