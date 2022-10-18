طقس الإسكندرية.. أمطار خفيفة على حى غرب والعامرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة، وأشارت شركة الصرف الصحى إلى أن الأمطار شملت أحياء غرب والعامرية ووسط والجمرك، مع توقعات هطول الأمطار بنسبة حدوث 50% اليوم.

من جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة استعدت للأمطار منذ يوم السبت الماضى، بناء علي توقعات هيئة الأرصاد بأمطار خفيفة إلي متوسطة حتي اليوم الثلاثاء.

وتشهد محافظة الإسكندرية منذ يوم السبت أمطاراً خفيفة تزداد كثافتها كل يوم حتي وصلت لأمطارا متوسطة أمس الإثنين وتسببت في بعض التجمعات لمياه الأمطار التى لم تتسبب في أي إعاقة مرورية وتم التعامل معها علي الفور.

وتستعد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بتمركز 122سيارة و30 معدة وبدالة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وتناشد الشركة المواطنين في حالة وجود أي شكوي الإبلاغ علي رقم الخط الساخن 175 من أي تليفون محمول، أو التواصل عن طريق صفحة الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.