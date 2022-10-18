طائرات أمريكية تعترض قاذفتى صواريخ روسيتين قرب ألاسكا

كتب عبد الوهاب الجندى

قال مسئول أمريكي، إن طائرات F16 أمريكية اعترضت قاذفتي صواريخ روسيتين قرب ألاسكا، فيما اعتبرت واشنطن أن إرسال روسيا لقاذفتى صواريخ فوق المحيط الهادى عملا عدائيا، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن حرب روسيا فى أوكرانيا ستطول، وكذلك سيطول الدعم الأمريكى لأوكرانيا.

كما رأى مسؤولون عسكريون أمريكيون رفيعو المستوى فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فى الضربات التي تشنها روسيا على المدن الأوكرانية، مؤشراً على "الاستراتيجية الروسية المفلسة".

وقال مسؤول دفاعي أمريكي، في مؤتمر صحفي الإثنين: "نحن نقدر أن روسيا قصفت عمداً البنية التحتية المدنية والأهداف غير العسكرية، بهدف إيذاء المدنيين دون داع ومحاولة بث الرعب بين السكان الأوكرانيين".

وأضاف: "يواصلون شن ضربات عشوائية في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث تستخدم القوات الروسية مجموعة متنوعة من الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية لاستهداف مدن في أوكرانيا".

وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستحاسب روسيا على "جرائم الحرب"؛ وهو وصف استخدمه رئيس هيئة أركان القوات الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، خلال مشاركته مع وزير الدفاع لويد أوستن، في اجتماعات حلف "الناتو" في بروكسل الأسبوع الماضى.