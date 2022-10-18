اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:13 م
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ضبط 3 كيلو حشيش بحوزة شخصين داخل سيارة فى مدينة بدر

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:24 م
ضبط 3 كيلو حشيش بحوزة شخصين داخل سيارة فى مدينة بدر قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية حال استقلالهما إحدى السيارات، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.
 
 
وبمواجهتهما اعترف أحدهما بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، واقتصار دور المتهم الآخر على توصيله مقابل مبلغ مالى، وأنه على علم بحيازته للمواد المخدرة، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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