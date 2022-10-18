اليوم السابع
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صحيفة برازيلية تكشف تفاصيل الحالة الصحية لمرشحى انتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:17 م
صحيفة برازيلية تكشف تفاصيل الحالة الصحية لمرشحى انتخابات الرئاسة انتخابات البرازيل
فاطمة شوقى

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في خضم مناخ متوتر بعد أول مناظرة وجهاً لوجه بين لولا دا سيلفا وجاير بولسونارو ، المرشحان اللذان سيواجهان بعضهما البعض في الاقتراع المقبل فى 30 أكتوبر بانتخابات الرئاسة البرازيلية، تعد الصحة محورًا أساسيًا لإبراز صورة الحيوية في المرحلة الأخيرة من الحملة.
 
وقالت صحيفة "امبيتو" إن بولسونارو الرئيس الحالى والزعيم اليميني المتطرف عمره 67 عامًا ودخل المستشفى عدة مرات بسبب أمراض معوية، ولولا دا سيلفا، زعيم حزب العمال (PT) وأكبر مرشح للفوز في الانتخابات، هو مدخن سابق يبلغ من العمر 76 عامًا وتغلب على سرطان الحنجرة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن لولا دا سيلفا سيبلغ 77 عامًا في 27 أكتوبر، قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات البرازيلية. في حملة رئاسية جديدة ، سمع صوته أجشًا وضعيفًا أمام حشد رافقه في كل فصل. وقال "سأضطر إلى التوقف عن الحديث لمدة شهر حتى أتعافى".
 
ودخن الرئيس السابق لمدة 50 عامًا وتوقف عن التدخين في عام 2010 ، بعد دخوله المستشفى لارتفاع ضغط الدم ، و في عام 2011 ، عندما ترك السلطة ، تم اعلان اصابته  بسرطان الحنجرة وخضع للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.
 
بالإضافة إلى ذلك ، تعرض لولا دا سيلفا للهجوم بسبب تدهور صحته، وقال سيرو جوميز، منافس يسار الوسط في الجولة الأولى، إن "لولا أضعف جسديًا ونفسيًا كل يوم"، وتراجع في وقت لاحق وادعى أنه كان "قاسياً للغاية" على زعيم النقابة السابق.
 
أما بولسونارو، الذي أظهر حيويته أيضًا في هذه الحملة، هو جد لثلاثة أحفاد، على الرغم من أنه أصغر بعشر سنوات من منافسه، وظهر على  الخيل وعلى الثور، وكانت الزلاجات النفاثة والقوافل هي السيناريوهات الأكثر شيوعًا حيث شوهد كرئيس مرح ومهرج.
 
وخلال الوباء ، ادعى أن فيروس كورونا لن يسقطه بسبب "سجله الرياضي" في إشارة إلى أدائه المتميز في التربية البدنية عندما كان في الأكاديمية العسكرية، لكن البرازيليين رأوه يعاني طوال فترة ولايته في أعقاب هجوم الطعن الذي نفذه رجل مصاب باضطراب الوهم، والذي كاد أن يكلفه حياته خلال حملة سبتمبر 2018 ، قبل انتخابه.
 
ووصل الهجوم إلى أمعائه وحكم عليه مدى الحياة بانسداد في الجهاز الهضمي والتصاقات في الأنسجة ، مما استدعى نقله إلى المستشفى عدة مرات. 

البرازيل

الانتخابات البرازيلية

لولا دا سيلفا

الجولة الثانية من الانتخابات



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