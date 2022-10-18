اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:33 ص
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صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالي قرية التحرير بمغاغة ضمن حياة كريمة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:00 ص
صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالي قرية التحرير بمغاغة ضمن حياة كريمة قافلة طبية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة فى المنيا تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية التحرير بمركز مغاغة على مدار والتى بدأت أمس الاثنين وتستمر اليوم 18 من أكتوبر الجارى، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

 


مديرية الصحة

قوافل طبية

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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