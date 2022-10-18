"شباب القليوبية" تعقد ورشة عمل حول السياسة الإعلامية لوزارة الرياضة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ومشاركة الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين ومسئولى الربط الإلكترونى والتحول الرقمى، ومحمد طنطاوى رئيس قسم الأخبار بجريدة اليوم السابع، ورشة عمل حول السياسة الإعلامية لوزارة الشباب والرياضة، على مسرح الشبان المسلمين ببنها، بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين بالقليوبية و المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب ومسئولى الربط الإلكترونى والتحول الرقمى.

وفى كلمته رحب "الصبروط"، بالحضور موجها الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مؤكدا على أهمية وحدة المنسقين الإعلاميين ودورها فى إبراز الجهد المبذول على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وتكثيف التغطية الإعلامية للأنشطة والبرامج والخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

وأشار الدكتور محمد فوزى إلى أن وحدة المنسقين الإعلاميين تم إنشاؤها وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف توحيد الرسالة الإعلامية وإبراز جهود الدولة المصرية فى النجاحات والإنجازات التى تتحقق فى مجال الشباب والرياضة وتطوير الأداء الإعلامي فى إطار السياسة العامة للدولة وخطة وزارة الشباب والرياضة.

ومن ناحيته، تناول محمد طنطاوى رئيس قسم الأخبار باليوم السابع، كيفية صياغة الخبر الصحفى والنواحى الفنية فى كتابة وصياغة الخبر والفرق بين الخبر والتقرير والتحقيق الصحفى، كما تطرق إلى كيفية التسويق الإعلامى وعناصر الخبر والعنوان الجيد وآليات صحافة الفيديو والموبايل وكيفية التقاط صور معبرة عن الحدث بجودة عالية.

وفى نهاية الفعاليات، تم تكريم المنسقين الإعلاميين بالمديرية والإدارات الفرعية وعدد من المنسقين المتميزين بمراكز الشباب.

والجدير بالذكر أن وحدة المنسقين الإعلاميين ومسئولى الربط الالكترونى والتحول الرقمى بوزارة الشباب والرياضة تم إنشاؤها برئاسة الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، لتشمل مركز اعلامى بكل محافظة ضمن هيكل إدارى يتكون من منسق إعلامي ومدير مركز إعلامي على مستوى المديريات ومنسقين إعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالإضافة لمسئولى الربط إلكترونى والتحول الرقمى.



الدكتور محمد فوزى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب