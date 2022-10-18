شباب القادة: 3500 شاب وفتاة من مختلف المحافظات شاركوا فى برنامج "قادة المناخ"

كتب محمد صبحى

نظمت مؤسسة شباب القادة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، التصفيات النصف نهائية لمشروعات الشباب فى مواجهة تحديات البيئة والتغير المناخى فى برنامج "قادة المناخ"، وذلك في ضوء استضافة مصر لفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 في شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وأوضحت مؤسسة شباب القادة، خلال بيان لها اليوم، أنه حولي 205 فريق تقدموا للمسابقة، ليشكلوا أكثر من 3500 شاب و شابة من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن ثلاث فئات رئيسية (شركات ناشئة, أنشطة طلابية، و الأفكار والنماذج الأولية).

وأضافت المؤسسة، أن هذه المشاريع تقدمت لتخدم مختلف مجالات البيئة مثل الطاقة النظيفة والمتجددة، إعادة التدوير، الزراعة المستدامة، المدن المستدامة، الثروة السمكية، الحفاظ على المياه، التصحر، وغيرها من المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار.

وأعلنت مؤسسة شباب القادة، أن الحفل الختامى للبرنامج سيُقام فى مقر المجلس القومى للمرأة يوم الخميس الموافق 20/10/2022، حيث سيتم اختتام البرنامج بمسابقة لاختيار أفضل الفرق الفائزة فى عدد من الفئات (الأنشطة الطلابية–الأفكار–المشاريع الناشئة)، وتقديم الجوائز المادية لتنفيذ واستدامة أفضل المشروعات.

ومن جانبه، وأوضح النائب أحمد فتحى، المؤسس والمدير التنفيذى لمؤسسة شباب القادة، ووكيل أول لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني بمجلس النواب:"برنامج قادة المناخ كان فرصة عظيمة للقاء بشباب مبتكر والالتفات لأفكارهم ومشروعاتهم، ويسرنا أن نقدم لهم الدعم بأشكاله المختلفة وأن نكون جزءا فعالا فى مواجهة تحديات المناخ في مصر و المنطقة".

جدير بالذكر أن مؤسسة شـباب القادة هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تعمل على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلـق أجيـال جديـدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية.