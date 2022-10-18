سيارات معفاة من الرسوم للمصريين بالخارج.. شروط الاستيراد.. إنفوجراف

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا وبالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.





يحق لكل مصرى لديه إقامة سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم.

يُشترط أن يبلغ 16 سنة ميلادية على الأقل ويكون لديه حساب بنكى بالخارج مضى على فتحه 3 أشهر.

يُشترط فى السيارة المستوردة من غير المالك الأول ألا يزيد عمرها على 3 سنوات من سنة الصنع.

تسجيل البيانات الشخصية وبيانات السيارة المطلوب استيرادها وسداد المبلغ للحصول على موافقة استيرادية صالحة لمدة عام.

يجوز استبدال سيارة أخرى بالمثبتة فى الموافقة الاستيرادية بشرط تحويل قيمة الفرق بمقدار الزيادة وذات العملة من الخارج.

تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام القانون دون وجه حق يُعد جريمة تهريب.