سوهاج تحصل على المركز الثانى على مستوى الجمهورية بمبادرة "المصريون يتعلمون"

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج أن المديرية حصلت على المركز الثانى على مستوى الجمهورية مبادرة "المصريون يتعلمون" لمحو الأمية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار حيث يهدف المشروع إلى المساهمة فى القضاء على مشكلة الأمية للحد من ظاهرة البطالة المنتشرة، وتنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات العلمية لدى الشباب واستثمار طاقاتهم لتطوير المجتمع.

وقال الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج فى تصريح خاص لليوم السابع أن المديرية من خلال مبادرة المصريون يتعلمون" لمحو الأمية قامت بمحو أمية 7150 دارسًا ودارسة من خلال الفصول التى تم فتحها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وبهذا العدد حصلنا على المركز الثانى على مستوى الجمهورية وحصلنا على الدرع فى هذا الأمر وأننا فى هذه الدورة الجديدة التى بدأت لدينا 5000 دارس ودارسة داخل 720 فصلا دراسيا هى عدد الفصول الدراسة المفتوحة حتى الأن ونحن مصرين على الحصول على المركز الأول إن شاء الله.

وأشار فريد أن من يقوم بالتدريس فى الفصول الدراسية بمحافظة سوهاج مجموعة من الشباب والمدربين المتميزين، ويطلق عليهم ميسرين وتم تنفيذ دورات تدريبية للميسرين الجدد لتأهيلهم، بالإضافة إلى تقديم مزيد من الاهتمام بأبناء القرى الأكثر إحتياجا والذين شملتهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم زيادة عدد الفصول الجديدة التابعة لمشروع المصريون يتعلمون بمختلف القرى.