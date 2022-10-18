زيلينسكي: استخدام روسيا لمسيّرات يثبت للعالم أنها على طريق الهزيمة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن استخدام روسيا لمسيّرات يثبت للعالم أنها على طريق الهزيمة ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي دمّر خلال أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، بينما انقطع التيار عن مناطق عدة بما فيها كييف بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة الثلاثاء.

وقال زيلينسكي على تويتر "منذ 10أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد"، مضيفًا "لم يعد هناك مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين".