زى النهارده.. الجنايات تودع حيثيات المؤبد والمشدد والبراءة بأحداث مسجد الفتح

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده منذ 4 سنوات، يوم 18 أكتوبر 2017، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تودع حيثيات حكمها في قضية أحداث مسجد الفتح، والقاضى بالسجن المؤبد لـ 43 متهماً، منهم 22 حضوريًا و21 غيابيًا، و معاقبة 17 متهماً بالسجن المشدد 15 عاماً، و54 متهماً بالسجن 10 سنوات، و13 متهماً آخرين بالمشدد 10 سنوات، كما قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة 88 متهماً بالسجن 10 سنوات، و216 متهماً بالسجن 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهماً.

ومن أبرز المحكوم عليهم قيادات الجماعة الإرهابية، عبد الرحمن البر، وصلاح سلطان، وأحمد المغير، وسعد عمارة وجمعيهم تلقوا أحكام بالسجن المؤبد.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه استقر فى يقينها ان الشعب المصرى صاحب الحضارة عانى من المؤامرة التى دبرتها جماعة الاخوان المسلمين لتفكيك الدولة المصرية ،إلا أن الشعب أبى فكانت ثورة الثلاثين من يونيو المججيدة و ساعدهم الجيش فى ذلك و الشرطة و لم ترهبهم دعوات بث الخوف و الكراهية ،فخرج الاخوان بوجههم القبيح يكتظون بالغيظ و تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة، فخططوا و دبروا لاعتصام رابعة المسلح و لكن بعقدة الله و رجال أمنه الأبطال تم فض ذلك الاعتصام.

وجاء في الحيثيات: النيابة كانت قد تلقت إخطارًا يوم 16 أغسطس 2013 بقيام العديد من العناصر الإرهابية باعتلاء كوبرى أكتوبر وقطع الطريق المحيط بميدان رمسيس وإطلاق النار تجاه المواطنين وقوات الشرطة، مما أسفر عن قتل وإصابة العديد من قوات الشرطة والمواطنين .