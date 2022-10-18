رفع 14 طن مخلفات وقمامة فى حملات النظافة العامة والمكثفة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وبمشاركة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، أعمال النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ونوابهم ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومدير وحدة التدخل السريع ، ومسئولي قطاعات النظافة بكل حى على مستوى الأحياء التابعة للمدينة مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

واستهدفت تلك الحملات حي شمال بالوردية الليلية تنفيذ حملة نظافة ورفع حاويات القمامة وتفريغها من نقاط التجميع ونظافة نجع النوافل، ومن اول نجع بدران بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع، وفي حي المطار تم تنفيذ حملة نظافة على مدار يومان متتاليان بعدد (2) قلاب شملت دواخل وحواري الزناقطة الشرقية والغربية والعوابد والقصاصين والعتامين ونجوع غنيم وعطيتو وعبد العاطى وريان والمخرشمين.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع كمية قدرها (14) طن، وكذلك تم تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة لرفع القمامة من حاويات طريق الزناقطة العمومي وطريق المطار ومنشأة العماري بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع، والعوابد وأبو حسونة ونجع الترعة الشرقي والغربي وتم تشغيل المكنسة على طريق المطار من كمين العماري حتي كمين النافورة يمين وشمال الناحيتين وغسيل الارصفة بطريق المطار من كمين العماري حتي سرية الجيش.

أما في حي جنوب قامت الوردية برفع قمامة المنطقة عموميات ودواخل، وقام القلاب برفع الأتربة من أسفل حاويات عزبة أبو زينة وحاوية البلال، وكنس ورفع الأتربة من أسفل سور الفور سيزون وطلائع النصر، فضلاً عن رفع مخلفات أعمال إدارة الحدائق والبساتين بميدان الإبروتيل، وجارى إستكمال الأعمال.



جانب من حملات النظافة بكورنيش النيل



رفع 14 طن مخلفات وقمامة فى حملات النظافة العامة بالأقصر