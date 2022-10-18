اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رابطة مصنعى السيارات: "ابدأ وحياة كريمة" هدفهما التنمية الشاملة والتمكين الاقتصادى

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:00 م
رابطة مصنعى السيارات: "ابدأ وحياة كريمة" هدفهما التنمية الشاملة والتمكين الاقتصادى السيارات
كتبت: أمانى سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر إن المبادرة الوطنية "ابدأ " هي مبادرة بدأت من عامين  لتطوير الصناعة المصرية  وتقليل الفجوة الإستيرادية من خلال توطين الصناعة المصرية لتصبح مصر مركزا للتصدير خاصة وأن موقعها الاستراتيجي يجعلها قاعدة للتصدير للشرق الأوسط بسهولة. 
 
وصف "سعد" المبادرة الوطنية "إبدأ" بأنها هي ومبادرة حياة كريمة وجهان لعملة واحدة لأن هدف كل منها التنمية الشاملة والتمكين الاقتصادى لتطوير الصناعة المصرية وبالتالي التنمية المتكاملة لكل مصرى ومصرية وحل أي عقبات تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين.
 
وأضاف رئيس رابطة مصنعي السيارات أن رؤية مبادرة إبدأ تتلخص في أن يبدأ كل إنسان مصري في تنمية ذاته ومجتمعة، وحينها تتحقق التنمية الشاملة التي نحتاجها جميعاً طبقا لخطة 2030، حيث إن التنمية الشاملة في حاجة دائمة إلى التطوير والاستدامة لتتحقق النهضة المنشودة علي جميع الأصعدة.
 
 

حياة كريمة

مبادرة ابدا

الصناعه المصرية

توطين الصناعه

تقليل الاستيراد

الانية الشاملة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة