رابطة مصنعى السيارات: "ابدأ وحياة كريمة" هدفهما التنمية الشاملة والتمكين الاقتصادى

كتبت: أمانى سمير

قال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات في مصر إن المبادرة الوطنية "ابدأ " هي مبادرة بدأت من عامين لتطوير الصناعة المصرية وتقليل الفجوة الإستيرادية من خلال توطين الصناعة المصرية لتصبح مصر مركزا للتصدير خاصة وأن موقعها الاستراتيجي يجعلها قاعدة للتصدير للشرق الأوسط بسهولة.

وصف "سعد" المبادرة الوطنية "إبدأ" بأنها هي ومبادرة حياة كريمة وجهان لعملة واحدة لأن هدف كل منها التنمية الشاملة والتمكين الاقتصادى لتطوير الصناعة المصرية وبالتالي التنمية المتكاملة لكل مصرى ومصرية وحل أي عقبات تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين.

وأضاف رئيس رابطة مصنعي السيارات أن رؤية مبادرة إبدأ تتلخص في أن يبدأ كل إنسان مصري في تنمية ذاته ومجتمعة، وحينها تتحقق التنمية الشاملة التي نحتاجها جميعاً طبقا لخطة 2030، حيث إن التنمية الشاملة في حاجة دائمة إلى التطوير والاستدامة لتتحقق النهضة المنشودة علي جميع الأصعدة.