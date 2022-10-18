رئيس مياه دمياط يتابع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقد العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى بمركز كفر سعد، بحضور أعضاء لجنة الإشراف على المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وممثلى المقاول التنفيذى للمشروعات، وممثلين عن الجهة الاستشارية، بالإضافة لعدد من قيادات الشركة، وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام الشركة.

ناقش الاجتماع آخر التطورات، واستعراض الموقف التنفيذى ومعدلات الأداء، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة العمل، وكذلك مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال .

من جانبه، أوضح عميد خالد جمال الدين، بضرورة استمرار متابعة المشروعات ونسب التنفيذ بشكل مستمر، مؤكداً على المتابعة اليومية علي أرض الواقع، للوقوف علي تقدم الأعمال، والالتزام بالمواصفات الفنية، لما له من أهمية خاصة لمشروعات المبادرة في تحسين كافة الخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصرى.