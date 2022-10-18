رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل استقبال طلاب الطب البيطرى ويصفهم بأطباء الإنسانية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقى، اليوم الثلاثاء، حفل كلية الطب البيطرى لاستقبال الطلاب المستجدين والقدامى بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل السيد، عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور شوقي عبد الهادى، عميد الكلية السابق، والدكتور بسيوني عبد القادر هليل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحضور طلابى.

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري ، قراءة آيات من الذكر الحكيم ، وعرض فيلم تسجيلي عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ورحب عميد كلية الطب البيطري الدكتور إسماعيل السيد بالحضور والطلاب الجدد والقدامى، وقدم التهنئة للجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وذكرى انتصار أكتوبر المجيد، وخلال كلمته تم التعريف بأقسام الكلية والبرامج الدراسية المميزة واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية والجامعة وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على الخدمات المقدمة من الجامعة، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية المتنوعة لبناء شخصيات قيادية مميزة قادرة على التقدم والتطور والنجاح.

ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة كلمة للطلاب رحب فيها بهم وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى انتصار حرب أكتوبر، موجها التحية لأرواح الشهداء متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار وللطلاب التوفيق والنجاح.

وعبر دسوقي عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد في الكلية وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحبًا بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد،مؤكدا حرص إدارة الجامعة علي توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد ، مؤكدا أهمية الطبيب البيطري في المجتمعات وأنه يمثل حائط الصد الأول لصحة المجتمع واصفا الطبيب البيطري بطبيب الإنسانية ، داعيا الطلاب إلى الاعتزاز والفخر بالانتماء إلى جامعة كفرالشيخ والاجتهاد في طلب المعرفة والعلم ووصفهم بسفراء الجامعة.

كما رحب الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالطلاب الجدد وسنوات النقل ، وقال إن الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعى لتخريج طالب متميز مشيرا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية ،ودعا الطلاب إلى الالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات متمنياً التوفيق للجميع.



الحضور في احتفالية كلية الطب البيطري