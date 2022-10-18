رئيس جامعة كفر الشيخ يستعرض تقارير الأنشطة المجتمعية

استعرض الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، التقارير الخاصة بمختلف الأنشطة المجتمعية التي تمت خلال الشهر المقدمة من نافع حمادة مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتوصيات الخاصة بالندوات التى نظمها القطاع وكليات الجامعة، وتقارير القوافل المتكاملة التى تم توجيهها لمختلف قرى المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر أكتوبر2022،بمشاركة أعضاء المجلس ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام مشروعات البيئة.

واستهل رئيس الجامعة المجلس بالترحيب بالحضور ثم التطرق لجدول الأعمال المجلس وناقش فى جلسته العديد من الموضوعات المرتبطة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد دسوقي، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الدولة المصرية، والتوجه إلى الجمهورية الجديدة، في إطار المشروعات القومية الكبيرة التي تنفذ على كافة ربوع مصر.

وأوضح رئيس الجامعة أهم المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة منها "مبادرة حياة كريمة" التى تعتبر أهم المبادرات التى تستهدف المواطن المصرى البسيط لتحسين كافة الخدمات المقدمة له وتوفير له حياة كريمة تليق به ودعم القرى الأكثر احتياجا وتطويرها.

وقدم رئيس الجامعة الشكر وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعاملين بالإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لما يقدموه من أنشطة تخدم المجتمع والبيئة بمحافظة كفر الشيخ.