رئيس جامعة الأقصر يُكرم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة البحوث الاجتماعية.. صور

وسلم الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، شهادات التكريم لصاحب المركز الأول؛ الطالب فؤاد حجاج جمعة، بكلية السياحة والفنادق، كما كرم رئيس الجامعة الطالبة مروة حسين علي، بكلية الألسن والتي حصدت المركز الثاني بالمسابقة، كما كرم رئيس الجامعة لجنة التحكيم بالمسابقة والتي ضمت كل من؛ الدكتور سيد أبو الدهب العميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود سيد قرني، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محسن الطوخي وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بتميز الموضوعات البحثية التي شارك بها الطلاب، لاسيما مايتناول منها قضايا مجتمعية تمس المجتمع ومشكلاته، موجهًا الشكر للجنة التحكيم لجهودها خلال تنظيم المسابقة، ولإدارة رعاية الطلاب لحسن رعايتها المسابقة وكافة الأنشطة المتنوعة لأبنائنا الطلاب.

فيما ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري رقم 39 لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على قبول تحويل طلاب مدارس ودبلومات المعاهد الفنية المعتمدة لكلية السياحة والفنادق، قسم السياحة وقسم الفنادق لأي برنامج مميز باللغات وبمصروفات دراسية (سياحة وفنادق)، بشرط اجتيازه للمقابلة الشخصية.

كما ناقش المجلس، تشكيل لجنة للفحص والبت في الالتماسات المقدمة من الطلاب بكلية الفنون الجميلة للتحويل من الأقسام والشعب المختلفة، كما ناقش المجلس إمكانية اعتماد نتائج دور اكتوبر 2022، لمرحلة البكالوريوس السنوات الدراسية 2021-2022، بكلية السياحة والفنادق.