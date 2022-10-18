رئيس البرلمان العربى يهنئ السعدون بمناسبة تزكيته رئيسا لمجلس الأمة الكويتى

بيشوى رمزى

هنأ رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الثلاثاء، أحمد عبدالعزيز السعدون بمناسبة تزكيته رئيسا لمجلس الأمة الكويتي، معربا عن تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح بما يحقق المصالح العليا لدولة الكويت في محيطها العربى والإقليمى والدولى، مؤكدا حرص البرلمان العربي على تنسيق الجهود لخدمة الأمة العربية.

كما أعرب عن أمنياته لرئيس مجلس الأمة وجميع أعضائه بالتوفيق والسداد في النهوض بمسئولياته الوطنية والدستورية، بما يلبى طموحات الشعب الكويتى فى التقدم والأزدهار، مؤكدا أن دولة الكويت نموذجا يحتذى به فى العمل النيابى وتحظى بمكانة كبيرة فى هذا الصدد على المستوى العربى والإقليمى والدولى، فى ظل القيادة الحكيمة لأمير الدولة نواف الأحمد الجابر الصباح، وولى عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.