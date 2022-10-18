اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:57 م
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رئيس الإمارات يأمر بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:56 م
رئيس الإمارات يأمر بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار إلى أوكرانيا رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
كتب عبد الوهاب الجندى

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أمر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم مساعدات إغاثية إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفق وكالة الأنباء الإمارتية، إن هذه المساعدات الإضافية تأتي انطلاقاً من إيمان رئيس الدولة بأهمية التضامن الإنساني خاصة في حالات الحروب والنزاعات وتندرج ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات قدمت خلال الأشهر الماضية مساعدات إغاثية مماثلة إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة فضلاً عن تسييرها طائرات تحمل مساعدات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا.

 


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