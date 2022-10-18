ديلى ميل: تشارلز وكاميلا لا يرغبان فى العيش فى قصر باكنجهام

كتبت ريهام عبد الله

زعم أحد المصادر أن الملك تشارلز لا يريد الانتقال إلى قصر باكنجهام لأنه غير "ملائم" للحياة الحديثة وصيانته ليست "مستدامة".

وقال المصدر، إن الملك تشارلز، الذي يعيش مع زوجته كاميلا في كلارنس هاوس منذ عام 2003، لا يريد الانتقال إلى ما يسميه "المنزل الكبير"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

بموجب الخطط الجديدة، سيصبح قصر باكنجهام المقر الرئيسي للأعمال للعائلة المالكة، مع عمل فريق تشارلز من هناك.

يأتي ذلك في الوقت الذي يمر فيه القصر في منتصف الطريق من خلال مشروع تجديد مدته عشر سنوات بقيمة 369 مليون جنيه إسترليني ممول من قبل دافعي الضرائب، والذي من غير المرجح أن يكتمل حتى عام 2027، حسبما ذكرت مصادر.

وقال مصدر: أعلم أنه ليس من محبي "البيت الكبير" كما يسمى القصر، إنه لا يرى أنه منزل مستقبلي قابل للحياة أو منزل مناسب للغرض في العالم الحديث.

وأضاف إنه يشعر بأن صيانته، من منظور التكلفة والبيئة، ليس مستدامًا، حيث أكدت مصادر أخرى أن كاميلا تشعر بنفس الطريقة.

من المفهوم أن الملك سيدير شؤون الدولة من قصر باكنجهام، مع إبقاء كلارنس هاوس منزله الفعلي.