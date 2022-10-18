دورة تدريبية على علوم الحاسب الآلى لشباب الخريجين بمدينة دهب

جنوب سيناء - محمد حسين

أعلنت رئاسة مدينة دهب بجنوب سيناء، عقد دورة تدريبية على علوم الحاسب الآلى لشباب الخريجين بمركز التدريب بمدينة دهب، من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.

موضوع الدورة I T Professional، ومدتها ثلاثة شهور، وشروط التقدم الحصول على مؤهل عالى، وأن يكون المتقدم خريج جديد دفعات (2013 وحتى 2022 )، ويلم المتقدم بخبرة جيدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويقدم المستفيد من الخدمة صورة شهادة المؤهل العالى، و2 صورة شخصية، وصورة الرقم القومى، والتقدم إلى مركز المعلومات بمجلس المدينة للتسجيل على ان يحدد موعد بدء الدورة بعد إكتمال العدد المطلوب.

كما اعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء عن حاجة الدورة لمنسق يكون المسئول عن تنظيم سير العمل أثناء الدورة، وشروط الترشح لمنسق الدورة ان يكون حاصلات على مؤهل عالى، وأداء الخدمة العسكرية أو تحديد موقفه من التجنيد بالنسبة للذكور، وأن يكون من ابناء مدينة دهب، والتفرغ التام أثناء الدورة، وغير مرتبط بأى وظيفة حكومية أو خاصة اثناء فترة الدورة، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلى، وإجادة اللغة الإنجليزية.