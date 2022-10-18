حياة كريمة تعقد ندوة توعية بمدرسة أبو صير فى الفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالي

عقدت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم محاضرة توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمدرسة أبو صير للتعليم أساسي التابعة لإدارة اطسا التعليمية، وذلك بحضور الدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمكتب حياة كريمة بالفيوم ومنار مصطفى منسق مؤسسة حياة كريمة بالفيوم ومتوطوعي حياة كريمة بمركز أطسا.

تناولت المحاضرة التعريف بمؤسسة حياه كريمة وشرح رسالة ورؤية المؤسسة وتوضيح الأهداف التي تسعى إليها والمحار التي تعمل على تنفيذها المؤسسة بالإضافة إلي إبراز المشروعات القومية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياه كريمة، وتوضيح معدلات التنفيذ الجاري تنفيذها في محافظة الفيوم، وإعداد المستفيدين منها وما هي فوائد المشروعات الجاري تنفيذها وأهميتها لتحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وتم اختتام المحاضرة من خلال تقسيم الطلاب إلي مجموعات وعمل نشاط لهم من خلال منافسات الطلاب بين بعضهم علي طرح أفكار جديدة لخدمة المجتمع وتم تكريم الفريق الذي قدم أفضل فكرة خدمية قابلة للتنفيذ وتستحق الدراسة حيث سوف يعمل فريق المؤسسة في الفيوم الفترة القادمة علي تحليل الأفكار وبلورتها في شكل مشروعات لخدمة الأهالي.