اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة تعقد ندوة توعية بمدرسة أبو صير فى الفيوم.. صور

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:41 ص
حياة كريمة تعقد ندوة توعية بمدرسة أبو صير فى الفيوم.. صور ندوة توعية بمدرسة أبو صير فى الفيوم
الفيوم - رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم محاضرة توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمدرسة أبو صير للتعليم أساسي التابعة لإدارة اطسا التعليمية، وذلك بحضور الدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمكتب حياة كريمة بالفيوم ومنار مصطفى منسق مؤسسة حياة كريمة بالفيوم ومتوطوعي حياة كريمة بمركز أطسا.
 
تناولت المحاضرة التعريف بمؤسسة حياه كريمة وشرح رسالة ورؤية المؤسسة وتوضيح الأهداف التي تسعى إليها والمحار التي تعمل على تنفيذها المؤسسة بالإضافة إلي إبراز المشروعات القومية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياه كريمة، وتوضيح معدلات التنفيذ الجاري تنفيذها في محافظة الفيوم، وإعداد المستفيدين منها وما هي فوائد المشروعات الجاري تنفيذها وأهميتها لتحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
 
وتم اختتام المحاضرة من خلال تقسيم الطلاب إلي مجموعات وعمل نشاط لهم من خلال منافسات الطلاب بين بعضهم علي طرح أفكار جديدة لخدمة المجتمع وتم تكريم الفريق الذي قدم أفضل فكرة خدمية قابلة للتنفيذ وتستحق الدراسة حيث سوف يعمل فريق المؤسسة في الفيوم الفترة القادمة علي تحليل الأفكار وبلورتها في شكل مشروعات لخدمة الأهالي.
ندوة توعية بمدرسة أبو صير فى الفيوم (1)
ندوة توعية بمدرسة أبو صير فى الفيوم (1)

ندوة توعية بمدرسة أبو صير فى الفيوم (2)
ندوة توعية بمدرسة أبو صير فى الفيوم (2)

ندوة توعية بمدرسة أبو صير فى الفيوم (3)
ندوة توعية بمدرسة أبو صير فى الفيوم (3)

ندوة توعية بمدرسة أبو صير فى الفيوم (4)
ندوة توعية بمدرسة أبو صير فى الفيوم (4)
 

حياة كريمة

سكن كريم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار الفيوم



الموضوعات المتعلقة

إصابة شخص فى حادث مروع بطريق أسيوط

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:51 ص

"الفيزياء والتغيرات المناخية" ورشة عمل بجامعة الفيوم.. اليوم

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:00 ص

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. إنشاء أول مجلس اقتصادى اجتماعى بالفيوم.. المحافظ يشرح اختصاصاته.. ويؤكد: بادرة أمل لدفع عجلة التنمية.. ويسهم فى وضع رؤية وحلول جذرية لجميع القطاعات التنموية بالمحافظة.. صور

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:00 م

إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة