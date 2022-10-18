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حميات الأقصر تنظم تدريبا على البروتوكول الموحد والدليل الإرشادى الإكلينيكى

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:48 ص
حميات الأقصر تنظم تدريبا على البروتوكول الموحد والدليل الإرشادى الإكلينيكى جانب من فعاليات التدريب بمستشفى حميات الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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نظمت مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بمحافظة الأقصر، فعاليات اليوم الأول للتدريب على البروتوكول الموحد والدليل الإرشادي الإكلينيكى بمستشفيات الحميات، وذلك تحت رعاية وزير الصحة والسكان، حيث قام الدكتور أحمد مهدي مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، بإلقاء محاضرتين الأولى عن الالتهاب السحائي والثانية عن التيتانوس.

وفى نفس السياق، أعلن الدكتور أحمد المهدى عن سعادته البالغة بالتواجد بمدينة الأقصر وفى مستشفى الحميات، ووجه شكره الكبير للدكتور الطاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد محمد الرملي مدير مستشفى الحميات، كما وجه الشكر للأطباء والفريق الطبي على الاهتمام والحضور المكثف، موضحاً أنه بالرغم من تقديم الخدمات الطبية فى أماكن عديدة إلا أنه وحتى اليوم، تنفرد مستشفى الحميات بعلاج حالات معينة وفريدة وهي المكان الأنسب لعلاج حالات (الالتهاب السحائي - التيتانوس - الملاريا - بالإضافة للكوفيد 19).

وفتح الدكتور أحمد مهدي، مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، باب المناقشة وطرح الأسئلة ورحب بالإجابة عن كل اهتمامات الفريق الطبى وأطباء العناية المركزة، كما قامت الدكتورة مارينا ثروت بإلقاء محاضرة قيمة عن وسائل العلاج الطبيعى فى حالات الحميات، وفي نفس التوقيت قام الدكتور شريف علام بشرح محاضرات عن التيتانوس والملاريا للتمريض وفنى المعمل وفني الأشعة، حيث حضر المحاضرة عدد كبير جداً من الفريق الطبى المعاون، وفى نهاية اليوم الأول وجه الفريق الطبى الشكر لإدارة الحميات، مع وعد بلقاء جديد فى اليوم الثانى للدورة التدريبية.


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