حملات نظافة لإزالة إشغالات ورصف طرق بمدن كفر الشيخ.. صور

شهدت مدن ومراكز بيلا ومطوبس ودسوق وسيدي غازي، عددا من حملات النظافة، وإزالة الإشغالات، وتمهيد ورصف عدد من الطرق، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة اليومية وتمهيد وتسوية الطرق بالقرى والمدينة، برفع وتجميع القمامة ونقلها إلى المقلب العمومى، واستمرار حملات قص وتهذيب الأشجار بالمنشآت الحكومية والمدارس الواقعة بنطاق المدينة، وتمهيد شوارع قرى مركز بيلا.

وتمكنت الحملة من مسح وتمهيد طريق أم هلالية الكبرى والبنابوة وخاطر وعزبة الماكينة توابع قرية الحوة، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبى الطرق، وتسوية وتمهيد مداخل عدد من الشوارع الجانبية لبعض القري.

وتابع محمد سعيد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، تنفيذ قرارات إزالة صادرة هيئة السكة الحديد بناحية سيدي غازي، بمزلقان سيدى غازى، وبمزلقان أبومنيس، وأعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات، ومسح الطرق، ونقلها للمقلب العمومى، ورفع صناديق القمامة، ورفع المخلفات من أراضى الفضاء، ورش وتطهير الطرق لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة .

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق رئيس مدينة دسوق، حملة لرفع الإشغالات بشارع عبده زعلوك، مؤكداً أنه تم الانتهاء من رصفه أمس، ورصف شارع والبحيرى، محذراً من التعدي على الشارع الرئيسي لتيسير الحركة المرورية.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملات النظافة ورفع المتولد اليومي، إضافة لتسوية وتمهيد الطريق العام لقرية برمبال، وتابع الأعمال الجارية فى إنشاء كوبرى المجمع الخدمى فى قرية البصراط بنسبة تنفيذ 80%.