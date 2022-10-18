حظر سير مركبات التوك توك بشوارع مدينة ملوى جنوب المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى فى المنيا، أنه بالتنسيق بين وحدة مرور ملوى، يحظر سير مركبات التوك توك بشوارع مدينة ملوى نهائيًا.

وكلف رئيس المدينة نواب رئيس المركز ورؤساء الأحياء والجهات المعنية بتكثيف المرور لتنفيذ القرار، وأكد أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين وسيتم مصادرة التوك توك فى حالة سيره بشوارع مدينة ملوى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لمنع انتشار العشوائية بالشوارع وتسيراً لحركة المرور ومنع أي تكدسات مرورية بالشوارع الرئيسية والطرق العامة داخل مدينة ملوى، والمتابعة الدورية لكافه الجهود فى شتى القطاعات والمجالات وخاصة مجال الطرق العامة والمواصلات للحفاظ على سلامة المواطنين.