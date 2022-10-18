جامعة مدينة السادات تنظم "ماراثون جرى" تحت شعار "شباب الجمهورية الجديدة"

المنوفية محمد فتحى

كَرم رئيس الجامعة الدكتور خالد محمود جعفر اليوم الثلاثاء الطلاب الفائزين بمارثون الجرى الذى أقيم ضمن الإحتفال بإستقبال اليوبيل الذهبى للإتحاد المصري للجامعات، وإحتفالا بالعام الدراسي الجديد، وإنتصارات أكتوبر المجيدة تحت شعار " شباب الجمهورية الجديدة "

وقام الدكتور خالد جعفر بإطلاق صافرة بدء ماراثون الجرى بمشاركة ٦٥٠ طالب وطالبة من جميع كليات الجامعة، وذوى الهمم حيث بدأ الماراثون من أمام مبنى الإستاد متوجهاً إلى المقر الإدارى الجديد بالجامعة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في الماراثون مؤكدين على دعم إدارة الجامعة للأنشطة الطلابية جاء السباق برعاية الدكتور خالد محمود جعفر رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد عزب عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد عبد الحكيم وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الشافعي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عماد ذكريا أمين عام الجامعة، وإشراف تنفيذى الإدارة العامة لرعاية الطلاب " إدارة النشاط الرياضي" الدكتور هيثم قنديل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، ودكتور باسم حجازي مدير إدارة النشاط الرياضى، ومسئول النشاط أسامة حيدر.